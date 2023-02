Vecinos bloquean el Eje Central Lázaro Cárdenas por falta de agua

La mañana de este martes 28 de febrero de 2023, vecinas y vecinos de la colonia nueva industrial vallejo se manifiestan bloqueando el Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de la calle Margarita Maza de Juárez, colonia Hectómetro Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX) por falta de agua desde hace un año.

Se registra un bloqueo en el Eje Central Lázaro Cárdenas, CDMX

Bloqueo en el eje central Lázaro Cárdenas

Los manifestantes, que tienen carteles de “el agua es un derecho de todos” y “queremos agua”, aseguraron que no quieren pipas y que no se retirarán del Eje Central Lázaro Cárdenas hasta ser atendidos, ya que no han tenido agua desde hace un año, situación que los tiene muy molestos.

Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó a los ciudadanos a través de redes sociales acerca del bloqueo de los vecinos de la colonia nueva industrial vallejo y señaló que la alterativa vial es calzada Vallejo y Miguel Bernard.

Además, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México ( C5 ) también informó a los ciudadanos acerca de los manifestantes, para que tomaran las debidas precauciones. Señaló que otra alternativa vial es la avenida Miguel Othón Mendizábal Oriente.

07:57 #PrecauciónVial | Manifestantes bloquean Eje Central Lázaro Cárdenas al Sur a la altura de Margarita Maza de Juárez, col. Hectómetro Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero. #AlternativaVial Calz. Vallejo y Miguel Bernard. pic.twitter.com/rXPoSwDYEJ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 28, 2023

