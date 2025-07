Evita multas: Así aplica el Hoy No Circula este viernes en CDMX y Edomex

En la CDMX y el Edomex se implementa el programa Hoy No Circula para disminuir la contaminación ambiental y si quieres evitar tener que pagar una costosa multa, aquí te decimos cómo aplica este viernes 4 de julio.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula el viernes 4 de julio?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente ( Sedema ) los viernes no pueden circular los autos con holograma y 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

El programa aplica de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en lo siguientes municipios de Edomex:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

De acuerdo con la Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México los conductores que manejen cuando no les toca circular serán acreedores a una multa con valor de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir entre 2 mil y 3 mil pesos.

Es importante que consideres que si un policía de tránsito te detiene por circular el día que te toca descansar tu auto podría ser llevado al corralón.

¿Qué autos pueden circular todos los días?

Cabe destacar que el programa Hoy No Circula no aplica para todos los automóviles pues están exentos los siguientes vehículos:

Holograma doble cero o cero

Autos eléctricos o híbridos

Que tengan placas de personas con discapacidad

Que ofrezcan servicios de emergencia o funerarios

El programa Hoy No Circula surgió como una alternativa para disminuir la contaminación ambiental, sin embargo, en temporadas de calor las partículas contaminantes no se dispersan y se tiene que activar la Fase 1 de contingencia ambiental y se aplica el Doble Hoy No Circula.

