¿Dónde y cuándo es el concierto sinfónico de Star Wars en CDMX?

La Ciudad de México se unió a las celebraciones por el Día de Star Wars , ya que el realizará un concierto sinfónico en homenaje a la franquicia creada por George Lucas.

Dónde se realizará el concierto sinfónico de Star Wars

El Instituto de la Juventud (Injuve) y la Secretaría de Cultura anunciaron un concierto sinfónico dedicado al soundtrack de la serie de películas.

Este evento tendrá lugar el 4 de mayo a las 19:00 horas en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, en la colonia Jardín Balbuena.

Ven a celebrar con nosotros el Día de Star Wars💫🌟 a la explanada de #MiBellaVenus, en el evento #StarWarsSinfónico que trae el @InjuveCDMX.



📆 4 de Mayo

⏰ 19:00 hrs

📍 Explanada de #VCarranza



May the 4th be with you‼️💬💪#EvelynParra#LosJóvenesUnenAlBarrio pic.twitter.com/KyouJ9Knt5 — EVELYN PARRA (@evelyn_parraA) May 1, 2022

Cuánto costará el concierto sinfónico de Star Wars

Las autoridades de la demarcación y de Cultura informaron que el concierto sinfónico de Star Wars no tendrá costo, será gratuito.

El show estará a cargo de la Orquesta Sinfónica del Instituto de la Juventud De la Ciudad de México. Las y los asistentes disfrutarán del talento de los músicos que forman parte del programa “Los Jóvenes Unen al Barrio”.

Día de Star Wars

El Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979.

En la nota miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations, decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras entre May the Force be with you (Que la Fuerza te acompañe).

Hay quienes aseguran que la celebración fue impulsado por seguidores de la saga, con el tiempo se difundió en redes sociales hasta convertirse en una fecha conmemorada en todo el mundo con maratones caseros, festivales, disfraces y más.

adn40, siempre conmigo. Descarta nuestra app .

pfp