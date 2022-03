Doble Hoy No Circula: estos vehículos no circularán este 30 de marzo

Este miércoles 30 de marzo se activó el doble Hoy No Circula que se aplica para Ciudad de México (CDMX) y la Zona Metropolitana, por lo que además de los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, con el holograma de verificación 1 y 2, deberán abstenerse de circular algunos vehículos con holograma doble cero.

En este sentido, la Comisión Metropolitana Ambiental (CAMe) establece que los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, tampoco deberán circular este miércoles 30 de marzo.

Cabe recordar que la restricción del programa Hoy No Circula aplica desde las 5:00 a las 22:00 horas del 23 de marzo en la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos.

Estas son las restricciones vehiculares para este miércoles 30 de marzo

-Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

-Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 2, 3, 4, 6, 8, y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

- Vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4 .



- Los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o que tengan holograma tipo 1 o 2.

-Vehículos con matrícula foránea de uso particular con holograma “00” ó “0” engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

- Taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Quiénes sí pueden circular este miércoles 30 de marzo?

-Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

- Vehículos que porten holograma “00” o “0” cualquiera que sea su uso, con excepción de los vehículos con hologramas “0 y 00” engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4.

-Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.



-Vehículos de uso particular de trabajadores y trabajadoras del sector salud en todas sus especialidades, paramédica y administrativa con credencial vigente.

Multas por el programa Hoy No Circula

Las multas por no acatar el programa Hoy No Circula van de mil 792 a 2 mil 688 pesos y aplica a todos los municipios que conforman la Megalópolis del Valle de México. Esta medida tiene el propósito de mejorar el aire en la zona metropolitana.

Municipios del Edomex donde apllica el doble Hoy No Circula

Los municipios del Estado de México que entran en este Hoy No Circula son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán,Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco

