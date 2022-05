Se suspende la contingencia ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que suspendió la contingencia ambiental y con ello ya no aplica la medida del Doble Hoy No Circula por ozono a partir de las 20:00 horas de este viernes 6 de mayo en el Valle de México.

Las autoridades señalaron que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el programa por lo que dio por concluida la contingencia en el Valle de México.

Durante la tarde de este viernes se registraron fuertes lluvias y hubo mayor ventilación, provocando una mejor dispersión del ozono, aunque el resto de las variables meteorológicas permanecieron sin cambios relevantes.

Se mantienen muy mala calidad del aire en el Valle de México

Las concentraciones de ozono bajaron con respecto a las concentraciones registradas en días anteriores, aunque se mantuvo muy mala calidad del aire con un máximo a las 15:00 horas de 141 ppb.

Pasadas las 18:00 horas de este viernes se registraron precipitaciones que fueron incrementando su intensidad y considerando que el día de mañana la situación será similar, la autoridad determinó suspender la contingencia ambiental.

Recomendaciones ante contaminación en el Valle de México

La CAMe invitó a la población en general a reducir al mínimo necesario el uso del automóvil, con el objetivo de contribuir a la disminución de emisiones, además de:



Facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

