Hoy No Circula del 19 de junio: Autos que deben descansar en el Valle de México

Para este miércoles 18 de junio, el programa Hoy No Circula aplicará en el Estado de México y en la Ciudad de México de forma habitual, ya que la Comisión Ambiental de la Megaópolis (CAMe) no activó la fase 1 de la contingencia ambiental.

El programa afectará a los automóviles con engomado color rojo, con holograma 1 o 2 y con terminación de placas 3 y 4, en un horario de las 5:00 y hasta las 22:00 horas.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Es importante recordar que en la Ciudad de México el Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.



Y en los siguientes municipio del Edomex:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco



¿Cómo aplicará el Hoy No Circula toda la semana?

Lunes: Engomado Amarillo, terminación de placas 5 y 6.

Martes: Engomado Rosa, terminación de placas 7 y 8.

Miércoles: Engomado Rojo, terminación de placas 3 y 4.

Jueves: Engomado Verde, terminación de placas 1 y 2.

Viernes: Engomado Azul, terminación 9 y 0.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Los vehículos que están exentos de las reglas del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos de las limitaciones establecidas en el programa. Además de vehículos eléctricos e híbridos.

Cabe señalar que los autos con holograma 1, deben estar en casa los primeros y terceros sábado de cada mes, descansan números impares, 2° y 4° sábado de mes.

Los vehículos con holograma 2, deben descansar todos los sábados.

