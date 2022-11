Mujer cayó en coladera abierta en la CDMX; escapaba de un asalto

Durante este lunes 14 de noviembre, se dio a conocer que una mujer cayó en una coladera abierta en a calle Herreros de la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México (CDMX).

Mujer cae en coladera abierta

La mujer se encuentra lesionada debido a este accidente y dijo que tenía ya más de dos horas en espera de una ambulancia para que la valore y traslade a un hospital. Al inicio había presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de elementos de Protección Civil, más tarde llegó la Cruz Roja para atender a la mujer.

De acuerdo con los reportes, la mujer lesionada, de casi 40 años de edad, viajaba en transporte público, tres sujetos se subieron e intentaron asaltar a los pasajeros, por lo que ella se bajó de la unidad y cayó a la coladera abierta.

Testigos y vecinos refieren que dicha coladera lleva casi cinco años sin ser tapada, han señalado que se les ha dicho a las autoridades pero no se ha hecho lo debido.

🚨 Una mujer cayó en una coladera sin tapa en la colonia Morelos, asegura que tiene más de dos horas esperando una ambulancia que la valore y traslade al hospital, hay presencia de elementos de la @SSC_CDMX pic.twitter.com/V6WY9aGuui — adn40 (@adn40) November 14, 2022

Mueren hermanas tras caer en coladera abierta

En otro caso, el pasado10 de noviembre, dos hermanas perdieron la vida luego de caer en una coladera abierta, los hechos ocurrieron al pie de un puente peatonal en Río de la Piedad y Añil, en la colonia Granjas México Poniente, alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. Se destaca que la zona carece de iluminación.

Los reportes señalan que las mujeres caminaban juntas hacia el concierto de la banda Zoé al Palacio de los Deportes, cuando una de ellas cayó y aparentemente su acompañante trató de rescatarla, pero también cayó.

Un joven relató que minutos antes del accidente, le advirtieron a un oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) acerca del peligro de la coladera abierta, sin embargo, no hizo caso. “Le dijimos al policía que si iba a dejar salir gente de este lado, que mínimo tapara la coladera y no hizo caso. No le importó luego se metió al Metro”, contó el joven.

La madre de las jóvenes dijo que “de haber sabido no les hubiera comprado sus boletos. Yo necesito verlas, saber qué les pasó, no me dejan pasar los policías en el retén, sólo quiero verlas. Por favor, son mis hijas”.

Luego del hecho, los usuarios en redes sociales mostraron su indignación debido a la falta de alumbrado en el área.

