León Larregui lamenta muerte de mujeres que cayeron en coladera

Se dio a conocer la mañana de este viernes 11 de noviembre, que el vocalista de la banda de música Zoé, León Larregui, lamentó el fallecimiento de las dos jóvenes mujeres tras caer en una coladera abierta en calles de la Ciudad de México (CDMX).

A través de redes sociales, León Larregui expresó su más profundo y sentido pésame por la muerte de las mujeres, quienes son hermanas y se dirigían al Palacio de los Deportes para asistir al concierto de Zoé.

El cantante dijo que se demandaran a las autoridades acciones que eviten esta clase de desgracias. Además, dijo que esta noche honrarían a las jóvenes, identificadas como Sofía y Esmeralda, en su concierto.

Muero de tristeza desde anoche despues de enterarme de esta tragedia, mi mas profundo y sentido pesame a las familias de Sofia y Esmeralda, y demandamos de las autoridades responsables ,acciones que eviten este tipo de irreparables desgracias.

Las honraremos esta noche!! L⚡️F — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) November 11, 2022

Mujeres mueren tras caer en coladera abierta

Los hechos ocurrieron al pie de un puente peatonal en Río de la Piedad y Añil, en la colonia Granjas México Poniente, alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México (CDMX). Se destaca que la zona carece de iluminación.

Los reportes señalan que las mujeres caminaban juntas hacia el concierto de la banda Zoé al Palacio de los Deportes, cuando una de ellas cayó y aparentemente su acompañante trató de rescatarla, pero también cayó.

Un joven relató que minutos antes del accidente, le advirtieron a un oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) acerca del peligro de la coladera abierta, sin embargo, no hizo caso. “Le dijimos al policía que si iba a dejar salir gente de este lado, que mínimo tapara la coladera y no hizo caso. No le importó luego se metió al Metro”, contó el joven.

La madre de las jóvenes dijo que “de haber sabido no les hubiera comprado sus boletos. Yo necesito verlas, saber qué les pasó, no me dejan pasar los policías en el retén, sólo quiero verlas. Por favor, son mis hijas”.

Luego del hecho, los usuarios en redes sociales mostraron su indignación debido a la falta de alumbrado en el área.

