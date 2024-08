Hoy No Circula del jueves 8 de agosto: Aplica para engomado verde en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) ha establecido el programa del Hoy No Circula , mismo que se debe respetar en toda la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México. Aquí en adn40 te contamos todos los detalles para que no te sorprendan este jueves 8 de agosto.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Los autos que no salen por el Hoy No Circula del 8 de agosto

Los vehículos que serán afectados por el Hoy No Circula y no van a circular por el Valle de México son los que tienen engomado verde, terminación de placas 1 y 2, así como holograma de verificación 1 y 2. Todos ellos deberán quedarse en casa para no ser acreedores a una multa.

Recuerda que en caso de no cumplir con las normas del Hoy No Circula, podrías pagar una multa que superaría los 3 mil pesos mexicanos. De igual manera, si las autoridades lo consideran necesario, podrían remitir tu auto al corralón.

En esta temporada de #lluvias, atiende las recomendaciones que #Ollin, el chapulín de la prevención, tiene para ti.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza #OperativoLluvias2024 #JefeTláloc pic.twitter.com/3QcvBIv1dN — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 7, 2024

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y del Estado de México es diferente, sin embargo, en caso de incumplir con el Hoy No Circula, podrías ser acreedor a una multa que puede ir de los mil a los tres mil pesos en el peor de los casos. Por si fuera poco, si las autoridades lo consideran, podrían remitir el auto al corralón.

Hay factores que podrían incrementar la multa , como lo es insultar o agredir al oficial de tránsito, exceder el límite de velocidad, estacionarse en lugares prohibidos y otros factores.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

En el Estado de México, los municipios que conectan con la CDMX serán los obligados a cumplir con el programa del Hoy No Circula. En este caso son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli , Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán, Valle de Chalco.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.