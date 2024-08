¡Ojo! Así aplica el Hoy No Circula del martes 6 de agosto en CDMX y Edomex

Hoy No Circula, es un programa vehicular a cargo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) cuyo propósito es disminuir los altos índices de contaminantes en el Valle de México. Seguro te preguntas qué carros no circulan en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), aquí te decimos.

¿Qué autos no circulan este martes 6 de agosto de 2024?

El Programa Hoy No Circula para este martes 6 de agosto aplica en aquellos autos que tengan engomado color rosa, así como terminación de placas 7 y 8, y holograma de verificación vehicular 1 y 2, que circulen en CDMX y Edomex. El programa Hoy No Circula inicia a las 5:00 horas y termina a las 22:00 horas.

En la CDMX el Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Y en los municipio del Edomex:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué autos circulan este martes 6 de agosto de 2024?

Todos los autos que tengan engomado de color amarillo, rojo, verde y azul

Autos eléctricos e híbridos o los vehículos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento

Todos los vehículos que porten el holograma “00" o “0"

El programa de restricción vehicular, conocido como Hoy No Circula, no se aplica a vehículos con placas especiales, como las de discapacidad, emergencia y servicios fúnebres, así como al transporte público.

¿Cómo saber si mi automóvil no circula?

En adn40 siempre te mantendremos informado sobre qué autos no pueden transitar. Sin embargo hay otra forma para que te mantengas al tanto, puedes usar el portal de CDMX: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ . Únicamente deberás ingresar el número de holograma, el último dígito de la placa.

