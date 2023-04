Calidad de aire sigue por arriba de 130 puntos ¿Activarán el doble Hoy No Circula para este lunes?

A lo largo del domingo 2 de abril la calidad de aire se mantuvo relativamente estable, pero comenzó a empeorar hacia la tarde alcanzando los 131 puntos de ozono, por lo que surge la duda de si se activará o no el doble Hoy No Circula para este lunes 3 de abril.

Cabe recordar que la Conagua indició la entrada de una onda de calor el pasado 1 de abril, la cual se mantendría por al menos una semana, lo cual complicaría las condiciones atmosféricas en la CDMX y Edomex.

¿Qué automóviles descansan el lunes 3 de abril?

Si las condiciones de la contaminación no empeoran, el programa Hoy No Circula se aplicaría de manera normal, es decir, descansarían los vehiculos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, que cuenten con holograma 1 y 2, como siempre, los automóviles con holograma cero y doble cero están exentos.

Recuerde que el programa Hoy No Circula tiene un horario de aplicación de las 5:00 horas hasta las 22:00 horas, toda vez que se trata de un programa ambiental y en caso de aumentar los niveles de contaminación por arriba de los 150 puntos, se activaria el doble Hoy No Circula en la CDMX y Edomex.

¿En qué municipios aplica el Hoy No Circula en Edomex?

La Zona Metropolitana del Valle de México comprende los municipios mexiquenses de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿Cuál es la sanción por no acatar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Todos los vehículos incluyendo los foráneos deben acatar el programa Hoy No Circula, de no hacerlo recibirán una multa será de 20 a 30 Unidad de Medida y Actualización ( UMA ), se traduce en una sanción de mil 689.80 a 2 mil 568.50 pesos, además de ser remitidos al corralón.

¿Cuándo se activa el doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula es un programa ambiental para mitigar los niveles de contaminacion en el Valle de México y se activa cuando los niveles de concentración de ozono superan los 150 puntos en un lapso de 24 horas; la medida incluye la reducción en el número de autos en las calles, no realizar actividades al aire libre, así como evitar salir de casa a trabajar implementando el home office.

