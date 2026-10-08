PM10 y ozono dañan la calidad del aire en CDMX; ¿habrá Doble Hoy No Circula?

La contaminación ambiental afecta a las grandes ciudades y en la CDMX el Sistema de Monitoreo Atmosférico realiza un análisis para conocer cómo esta la calidad del aire y hoy se detectaron partículas contaminantes.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX hoy?

Según el reporte, hoy la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo es bajo pero se detectaron partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5.

Estos seis componentes son los contaminantes criterio normados en México para evaluar la calidad del aire y tienen un impacto importante en la salud de las personas.

El ozono reacciona a la luz del sol e irrita las vías respiratorias. Las PM10 son partículas suspendidas formadas de polvo, ceniza y polen que pueden dañar las vías respiratorias y causan irritación en los ojos. Mientras que las PM2.5 están compuestas de hollín, metales y combustión y debido a su tamaño pueden ingresar a los pulmones y al torrente sanguíneo provocando bronquitis y problemas cardiacos.

Por ello se recomienda a la población vulnerable (niños, mujeres embarazadas y adultos mayores) que usen cubrebocas y eviten realizar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas que es cuando hay mayor concentración de contaminantes.

¿Habrá Doble Hoy No Circula en CDMX?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la autoridad que determina cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y esto ocurre cuando los índices de partículas contaminantes rebasan los 150 puntos.

Cuando esto ocurre, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) pone en marcha el programa Doble Hoy No Circula en el que se endurecen las restricciones vehiculares, por ahora solo tienen prohibido circular los autos con holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placas 1 y 2.

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