¡Aguas con las multas! Hoy No Circula este miércoles 7 de octubre: placas y autos que descansan

Si piensas salir en tu auto durante la jornada de este miércoles 7 de octubre de 2026, deberás considerar el programa Hoy No Circula, que se aplicará de manera habitual en Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex) donde se encuentra vigente.

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Hoy No Circula ENGOMADO ROJO Este miércoles 7 de octubre de 2026, es importante verificar si puedes circular en la Ciudad de México (CDMX) y los municipios conurbados del Estado de México (Edomex). (CAMe)

En adn NOTICIAS te informamos que los automóviles que deberán descansar son aquellos que tienen engomado rojo, terminación de placas 3 o 4, además de holograma de verificación 1 o 2. Cabe decir que la restricción estará vigente desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas.

Esta medida forma parte del programa ambiental con el que se busca reducir las emisiones contaminantes generadas por los vehículos que circulan en el Valle de México. El calendario oficial establece que los miércoles corresponden a las placas terminadas en 3 y 4, mejor identificadas como engomado rojo.

¿Qué vehículos sí pueden circular hoy miércoles en CDMX y Edomex?

Los automóviles con hologramas “00″ y “0″ se encuentran excentos de la restricción ordinaria de este miércoles, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el programa. También existen otras exenciones y disposiciones especiales para determinados vehículos, por lo que es importante revisar el holograma y las características

También existen otras exenciones y disposiciones especiales para determinados vehículos, por lo que es importante revisar el holograma y las características específicas de cada unidad antes de realizar un traslado.

¿Habrá Doble No Circula?

Hasta la información disponible para este 7 de octubre de 2026, no se ha reportado una activación extraordinaria que modifique las restricciones ordinarias para la jornada de este miércoles. Sin embargo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ( CAMe ) puede establecer medidas adicionales cuando se declara una contingencia ambiental.

Por ello, antes de salir, revisa la información oficial y verifica placa, engomado y holograma. Incumplir las restricciones puede derivar en sanciones; ¿tu automóvil circula este miércoles o tendrá que quedarse en casa?

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