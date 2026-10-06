PM2.5 y ozono dañan la calidad del aire en CDMX, ¿habrá Doble Hoy No Circula?

En la CDMX, el Sistema de Monitoreo Atmosférico realiza un análisis para conocer cómo se encuentra la calidad del aire y hoy se detectaron partículas contaminantes, en caso de que aumenten los índices se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX?

Según el reporte, hoy la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo es bajo pero se detectaron partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5.

Las más peligrosas son el ozono que se forma cuando los contaminantes de vehículos y fábricas reaccionan con la luz del sol. El dióxido de nitrógeno es un gas producido por la combustión y plantas de energía.

Mientras que el dióxido de azufre es un gas proveniente de la quema de combustibles fósiles y el monóxido de carbono es resultante de la combustión incompleta.

Por otro lado las partículas PM10 y PM2.5 son partículas compuestas por polvo, ceniza, humo, metales y hollín. Todos estos contaminantes irritan las vías respiratorias, principalmente los ojos, nariz, garganta y son capaces de ingresar a los pulmones y al torrente sanguíneo.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula?

La Fase 1 de Contingencia Ambiental se activa cuando los niveles de contaminación rebasan los 150 puntos y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementa el Doble Hoy No Circula y se endurecen las restricciones vehiculares.

Por ahora no se tiene previsto que se active por lo que el Hoy No Circula aplica de forma normal y solo descansan los autos con holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placas 7 y 8.

¿Cómo protegerse de la contaminación ambiental?

Si quieres protegerte de la contaminación ambiental, las autoridades recomiendan lo siguiente:

Evitar realizar ejercicio al aire libre en las horas de mayor concentración de contaminación que es entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Usar cubrebocas cuando la calidad del aire sea mala o haya contingencia.

Abre las ventanas de tu casa cuando haya poco tráfico o los niveles de polución bajen.

No fumes dentro de tu hogar o en lugares cerrados.

Si tienes extractor, úsalo para eliminar gases y partículas acumuladas.

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