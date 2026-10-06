Curso de la UNAM para aprender y practicar inglés gratis

Para que cualquier persona pueda aprender inglés, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene un curso para que estudies este idioma a tu ritmo, aquí te contamos todos los detalles.

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Requisitos para inscribirse al curso de inglés de la UNAM

Si quieres inscribirte deberás entrar a la plataforma AVI y seleccionar la opción de inglés y te aparecerá un aviso en el que deberás seleccionar la opción que te corresponda:

Practica y Evalúate con para público en general

Aprende y Certifícate es para alumnos de las Escuelas y Facultades de la UNAM

En cualquiera de las dos opciones puedes aprender el idioma la única diferencia es que en el segundo se te proporciona un certificado.

¿En qué consiste el curso?

En la modalidad practica pondrás a prueba tus habilidades de inglés a través de 194 Unidades Temáticas. Mejorarás tu comprensión lectora, habilidades escritas y orales y hay desde nivel básico hasta nivel medio-alto.

Para la sección evalúate podrás realizar un examen de colocación que comprende de seis secciones basadas en los niveles A y B del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Estas pruebas no tienen certificación por lo que solamente son para que conozcas tu nivel del idioma.

En el caso de Aprende y Certifícate, los alumnos de la UNAM aprenderán el idioma y recibirán una certificación.

Lo más importante de este curso es que avanzas a tu ritmo y a la hora que quieras puedes practicar y es apto para cualquier persona, así que ya no hay pretexto para que aprendas un nuevo idioma.

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