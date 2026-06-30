Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Sismo hoy 30 de junio en Sinaloa: Reportan temblor de 6.1 de magnitud
/Ciudad/Video

Comunidad venezolana en CDMX se organiza para llevar suministros a los centros de acopio

La comunidad venezolana lleva víveres a los centros de acopio que se instalaron en la CDMX para ayudar a sus compatriotas tras los dos terremotos

Metadatos del artículo

Por: Adriana Pacheco