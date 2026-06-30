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Sismo hoy 30 de junio en Sinaloa: Reportan temblor de 6.1 de magnitud
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Comunidad venezolana en CDMX se organiza para llevar suministros a los centros de acopio
La comunidad venezolana lleva víveres a los centros de acopio que se instalaron en la CDMX para ayudar a sus compatriotas tras los dos terremotos
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Publicado
30/06/2026
🕐
15:22
Por:
Adriana Pacheco
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