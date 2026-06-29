Controlan conato de incendio en mueblería de la colonia Roma, CDMX; no hubo lesionados

El incidente ocurrió en un local de mueblería sobre avenida Insurgentes, casi esquina con Bajío, en la colonia Roma de la Ciudad de México (CDMX).

Los primeros reportes indican que una chispa generada por trabajos de soldadura en un edificio contiguo habría originado el flamazo.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y lograron controlar la emergencia en pocos minutos.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y realizan las investigaciones para determinar la causa del incidente.