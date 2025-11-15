inklusion.png Sitio accesible
Reprimen a manifestantes en el Zócalo capitalino; policías lanzaron gas lacrimógeno

Un grupo ajeno al movimiento llegó al Zócalo y comenzó a tirar las vallas que se colocaron en Palacio Nacional; manifestantes se quejan porque grupos de choque intentan desvirtuar la marcha.

Actualizado el 15 noviembre 2025 13:48hrs
Publicado por: Itandehui Cervantes
  • Manifestantes piden al gobierno justicia, seguridad y libertad y no desvirtuar al movimiento
  • Un grupo ajeno a los jóvenes de la Generación Z se enfrenta con policías en el Zócalo
  • Miles de personas continúan arribando al Zócalo a pesar de que se registraron disturbios por parte del bloque negro
CDMX
