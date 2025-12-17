Encuentran a hombre sin vida en la colonia Santa María Insurgentes de la CDMX
Información preliminar señala que el hombre habría muerto tras una riña en la colonia Santa María Insurgentes; comerciantes alertaron a servicios de emergencia.
- El hombre fue encontrado sin vida en calles de la colonia Santa María Insurgentes
- La víctima tendría aproximadamente 40 años de edad
- Señalan a una posible riña como la responsable de la muerte del hombre
