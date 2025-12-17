Choque en la colonia Juárez moviliza a los cuerpos de emergencia en la alcaldía Cuauhtémoc

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El choque se generó durante las primeras horas de este miércoles en la colonia Juárez

Dos vehículos particulares estuvieron involucrados en el percance

Grúas de arrastre tuvieron que ayudar a desenganchar los vehículos

Una mujer resultó herida

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.