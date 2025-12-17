Choque en la colonia Juárez moviliza a los cuerpos de emergencia en la alcaldía Cuauhtémoc
En el choque de la colonia Juárez estuvieron involucrados dos vehículos particulares; una mujer que viajaba a bordo de una camioneta resultó lesionada.
- El choque se generó durante las primeras horas de este miércoles en la colonia Juárez
- Dos vehículos particulares estuvieron involucrados en el percance
- Grúas de arrastre tuvieron que ayudar a desenganchar los vehículos
- Una mujer resultó herida
