Un viernes 13 de mala suerte si no respetas el programa del Hoy No Circula

¿Un viernes de mala suerte? Esperemos que no sea así. Para que no empieces mal tu día, aquí te contamos los detalles del Hoy No Circula , para que puedas evitar las multas y seguir con calma.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Para este viernes, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los autos que se deben quedar en casa son:

Engomado Azul

Terminación de placas 9 y 0

Holograma 1 y 2

Recordemos que el programa aplica desde las 05:00 am hasta las 22:00 pm.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/BnH2X2zGdW — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 8, 2025

Los autos que no se deben preocupar por el Hoy No Circula

Cabe destacar que hay varios vehículos en la capital del país que se podrán librar del Hoy No Circula , ya que cumplen con ciertas condiciones que les da este beneficio, tal es el caso de:



Holograma 0 y 00

Autos eléctricos

Autos híbridos

Placas de discapacidad

Servicios de emergencia

Servicios funerarios

Todos ellos pueden circular todos los días, así como los autos del transporte público, ya que son actividades esenciales que no pueden parar en cuanto a la movilidad en la capital del país.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si no quieres perder dinero, te recomendamos que te mantengas al tanto del programa Hoy No Circula y su calendario para los automovilistas de la CDMX y del Edomex. Los automovilistas que incumplen con el programa Hoy No Circula se pueden hacer acreedores a una multa de tránsito de entre 20 y 30 UMAS, lo que se traduce entre $2,262 y $3,394 pesos.

Asimismo, es importante que te mantengas al tanto del programa Hoy No Circula, porque los oficiales de tránsito están en libertad de considerar si la infracción amerita corralón, lo que definitivamente será un fuerte golpe para tu bolsillo.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Hasta ahora, son 18 los municipios del Estado de México en donde aplica el programa del Hoy No Circula , considerando su cercanía con la capital del país y que componen el Valle de México:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.