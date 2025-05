Todo sobre el Trolebús elevado Santa  Martha - Chalco; forma de pago, estaciones, logos e inauguración

La espera ha terminado. El trolebús elevado Santa Martha - Chalco comenzará sus operaciones y ya conocemos los detalles principales, como las estaciones, la forma de pago y la fecha de inauguración.

Cabe destacar que hay un problema, ya que no todas las estaciones del trolebús serán inauguradas al mismo tiempo. De hecho, seis de ellas no tendrán servicio hasta nuevo aviso, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de usarlo y evitar no llegar al destino correspondiente.

Fecha de inauguración del Trolebús Elevado Santa Martha - Chalco

La espera fue larga, pero el lunes 12 de mayo se inaugura el trolebús de Santa Martha a Chalco, una de las obras de movilidad más importantes para conectar el Estado de México con la Ciudad de México y beneficiar a miles de personas en sus trayectos todos los días.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Estaciones confirmadas y sus logos del Trolebús elevado Santa Martha - Chalco

Hay un total de 15 estaciones confirmadas para el recorrido completo del Trolebús Elevado de Santa Martha - Chalco, las cualaes son las siguientes:



Chalco (Terminal)

Amalinalco

José María Martínez

Ejidal

La Covadonga

Unión de Guadalupe

Parque Tejones

Puente Blanco

Cuauhtémoc

Parque de la Mujer

Xico

La Virgen

Teotongo

Santa Martha (Terminal)

X Trolebús Chalco - Santa Martha

Cabe destacar que las estaciones en color gris todavía no tendrán servicio hasta nuevo aviso.

¿Cómo será el método de pago para el Trolebús elevado Santa Martha - Chalco?

Recordemos que hay una confusión muy grande, ya que la tarjeta de Movimex (Edomex) debería ser utilizada para este transporte, considerando que pasa por municipios como Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Los Reyes La Paz. Sin embargo, también se debería de poder usar la Tarjeta de Movilida de CDMX, por la alcaldía Iztapalapa.

Sin embargo, pese a la controversia, durante sus primeros meses, la tarjeta utilizada para este transporte será la de Movilidad Integrada de CDMX, ya que será operado por autoridades de la capital del país y no del Edomex. Por si fuera poco, se pretende que de la terminal de Iztapalapa puedan trasbordar al Metro, al Cablebús o al Metrobús.

🚎⚡️Recorrido de supervisión del Trolebús Chalco-Santa Marta, revisando los últimos detalles.



🙌🏻Trabajamos para transformar la movilidad y dignificar la vida del pueblo mexiquense. #ElPoderDeServir pic.twitter.com/sxgl0Rs8GS — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) May 10, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.