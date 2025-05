Ojo con el corralón: Así aplicará el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 3 de mayo

Como cada semana la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer cómo aplicará el programa Hoy No Circula sabatino, el cual para este 3 de mayo afectará a más automovilistas de lo normal dentro de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Fue a través de sus redes sociales oficiales que la CAMe publicó cómo aplicará este programa de movilidad en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo cual a continuación en adn40 te mostraremos todos los detalles así como el costo de la multa a pagar por no respetar el Hoy No Circula.

Esta es la multa por usar porta placas en la CDMX según el Reglamento de Tránsito [VIDEO] El Reglamento de Tránsito de la CDMX establece una multa de miles de pesos a los conductores que coloquen porta placas en sus vehículos; aquí los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este 3 de mayo de 2025?

De acuerdo con el calendario de la comisión antes mencionada por ser el primer sábado del mes, el Hoy No Circula de este 3 de mayo aplicará para todos los vehículos con holograma 1 y terminación de placa impar, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9, esto sin importar el color del engomado.

Por su parte, también descansan todos los automóviles con holograma de verificación 2, esto sin importar número de la matrícula y color del engomado tanto en la CDMX como en el Edomex.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Más allá del anuncio de cómo aplica este programa de movilidad en la capital del país y la entidad mexiquense, es importante recordar que la multa por no respetar el Hoy No Circula puede ir de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos dependiendo el caso del infractor.

Además, las autoridades correspondientes están completamente facultadas en remitir al corralón al vehículo infractor, lugar en el cual se deberá pagar la multa correspondiente.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/dDsSXn7YoC — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 27, 2025

¿Quiénes te pueden detener para infraccionar por el Hoy No Circula?

Pese a lo antes mencionado, te recordamos que los únicos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y Edomex que pueden detener a los conductores por este programa de movilidad, son los policías de tránsito.

Estos se pueden identificar por sus uniformes azul marino tradicional con amarillo.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.