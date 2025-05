Hoy No Circula 1 de mayo 2025: Autos y placas que descansan este jueves en CDMX y Edomex

Hoy en día feriado oficial en México debido a que se celebra el Día del Trabajo. Conoce todos los detalles del Hoy No Circula vigente este 1 de mayo 2025 en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex); sus restricciones y excepciones.

El programa Hoy No Circula mantendrá sus limitaciones habituales este jueves 1 de mayo de 2025, pese a ser día festivo por el Día del Trabajo. La medida aplicará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México, incluyendo Nezahualcóyotl, Ecatepec y Naucalpan, de 5:00 a 22:00 horas.

¿Qué vehículos no podrán circular este jueves?

Quedan prohibidos de circular:



Autos con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Hologramas 1 y 2

¿Qué autos no circulan este jueves 1 de mayo 2025?

Excepciones. Podrán transitar sin restricciones:



Holograma 00 y 0

Eléctricos e híbridos

Transporte público (taxis, autobuses)

Motocicletas

Vehículos para personas con discapacidad

Unidades de emergencia

¿Hay Doble Hoy No Circula hoy 1 de mayo 2025?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no activó la Fase 1 de contingencia ni el Doble Hoy No Circula, pese a reportes previos de mala calidad del aire. Las lluvias y vientos pronosticados ayudaron a dispersar contaminantes.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy no Circula?

Si infringes el Hoy No Circula el jueves 1 de mayo 2025, la multa será de 20 a 30 veces la UMA, aproximadamente 2 mil 263 pesos y 3 mil 395 pesos. Asimismo el vehículo podrá ser llevado al corralón por la policía de tránsito de la Ciudad de México o del Estado de México.

La medida busca reducir la contaminación en temporada de calor, cuando las altas temperaturas favorecen la acumulación de contaminantes.

¿Cómo saber si mi auto no circula?

Para saber si tu auto no circula en CDMX, consulta el portal oficial “Hoy No Circula” , ingresando el color del engomado y el último dígito de la placa.

