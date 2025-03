Activan Fase 1 de contingencia ambiental; así aplicará el Doble Hoy No Circula

En la Ciudad de México (CDMX) es muy común que durante la temporada de calor se active la Fase 1 de contingencia ambiental y el Sistema de Monitoreo Atmosférico es el encargado de informar sobre la calidad del aire y hoy se detectó que es mala por lo que se activará el Doble Hoy No Circula .

Ante ello, las autoridades informaron que debido a las condiciones se tomó la decisión de activar la Fase 1 de contingencia ambiental y en adn40 te decimos cuáles son las recomendaciones y medidas que se implementarán hoy miércoles 18 de marzo.

Activan Fase 1 de contingencia ambiental

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico, el índice del aire es MUY MALA y el nivel de riesgo MUY ALTO por las partículas contaminantes.

La contaminación del aire es provocada por la industria, el transporte y otros factores que generan un aumento en los índices de dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), ozono (O3), entre otras partículas contaminantes.

#ComunicadoCAMe | 15:00h

Se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM, debido que en la estación Gustavo A Madero, Ciudad de México, se registró una concentración máxima de ozono de 155 ppb.#ProtegeTuSalud

Más info en https://t.co/261d91BM5Y pic.twitter.com/Y9DDBUTvlo — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 18, 2025

¿Cómo aplicará el Doble Hoy No Circula?

Debido a la activación de la Fase 1 de contingencia ambiental se implementará el Doble Hoy No Circula para los siguientes autos:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Recomendaciones ante activación de la Fase 1 de contingencia ambiental

Se recomienda actividades físicas al aire libre especialmente a personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias.



especialmente a personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias. Evitar exponerse al sol entre las 13:00 y las 19:00 horas.



Posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.



al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos programados entre las 13:00 y las 19:00 horas. También se pide evitar fumar, especialmente en espacios cerrados.

Efectos en la salud por la contaminación ambiental

El dióxido de azufre, plomo, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono y benceno pueden provocar los siguientes daños a la salud :

Irritación en las vías respiratorias que puede desencadenar broncoconstricción, bronquitis y traqueáis.

Retraso en el aprendizaje y alteraciones en la conducta.

Bronquitis y neumonía. Agrava el asma, inflama las células que recubren los pulmones.

Mareos, dolor de cabeza, nauseas.

Daño en el sistema inmunológico

