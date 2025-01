Ojito, engomado rosa, así aplica el Hoy No Circula este 14 de enero

Tenemos una buena calidad del aire en la Ciudad de México para este martes 14 de enero, por lo que las autoridades harán todo lo posible para mantenerlo así. Considerando esto, aplicarán el programa del Hoy No Circula con normalidad, lo que dejará a miles de autos sin poder salir de casa.

Hoy No Circula del 14 de enero en CDMX y Edomex

Para este martes 14 de de enero del 2025, el Hoy No Circula establece que todos los autos con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8, con holograma 1 y 2, deberán quedarse en casa y no podrán circular en las calles de CDMX y Edomex.

Engomado rosa

Placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

Recuerda que el programa aplica desde las 05:00 am y termina hasta las 22:00 pm, por lo que estará activo durante todo el día y es importante respetarlo para poder evitar alguna infracción.

La multa por no respetar el programa del Hoy No Circula

Recuerda que con el aumento de la UMA este año, la multa por no respetar el Hoy No Circula ha crecido. Es así que las sanciones por no respetar el programa pueden ir de los 2 mil a los 3 mil 112 pesos mexicanos, además de que podría ameritar ‘corralón’ si la autoridad correspondiente así lo considera.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/G45V7SZpbT — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 12, 2025

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Son 18 los municipios del Estado de México en los que también aplica el Doble Hoy No Circula , ya que también pertenecen al Valle de México, justo en el centro del país. Aplicará en:

Atizapán de Zaragoza

Cuautitlán Izcalli

Coacalco

Cuautitlán

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Nicolás Romero

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Por otro lado, cabe recordar que el Doble Hoy No Circula también aplica para todas alcaldías de la Ciudad de México, sin excepción alguna.

