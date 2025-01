Regreso a clases: Así aplica el Hoy No Circula el lunes 13 de enero

Una nueva semana comienza en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), por lo que millones de personas se alistan para el regreso a clases y para trabajar. Considerando esto, te contamos cómo se aplicará el Hoy No Circula este lunes 13 de enero del 2025.

Hoy No Circula del lunes 13 de enero

Para este primer día de la semana, los autos que no pueden salir son aquellos con engomado amarillo, de holograma 1 y 2, y que tengan terminación de placa 5 y 6, por lo que miles de autos se tendrán que quedar en casa.

Engomado amarillo

Placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

Recuerda que el programa aplica desde las 05:00 am y termina a las 22:00 pm, por lo que es un programa que está activo durante todo el día y que, de no respetarlo, podría provocar una multa de miles de pesos.

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/G45V7SZpbT — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 12, 2025

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Recuerda que el programa Hoy No Circula aplicará para todas las alcaldías de la Ciudad de México, sin excepción. Por otro lado, en el Estado de México aplica en varios municipios, más no en todos. Aquellos obligados son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

De cuánto es la multa del Hoy No Circula en 2025

Recuerda que con el aumento de la UMA este año, la multa por no respetar el Hoy No Circula ha crecido. Es así que las sanciones por no respetar el programa pueden ir de los 2 mil a los 3 mil 112 pesos mexicanos, además de que podría ameritar ‘corralón’ si la autoridad correspondiente así lo considera.

