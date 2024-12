Evita ir al corralón: Autos que aplican al Hoy No Circula semanal del 09 al 13 de diciembre

Si tienes que salir esta semana del lunes 09 al 13 diciembre, tienes que conocer que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe), mantendrá activo el programa del Hoy No Circula , con el objetivo de reducir los niveles de contaminación en el Estado de México y Ciudad de México.

El Hoy No Circula busca prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación.

Hoy No Circula lunes 09 de diciembre 2024

Este lunes 9 de diciembre de 2024 no circulan vehículos engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6. Asimismo autos con holograma 1 y 2 no tendrán permitido circular de acuerdo con el Hoy NO Circula del 9 de diciembre.

Estos autos tendrán que descansar la semana del 2 al 6 de diciembre

Hoy No Circula martes 10 de diciembre 2024

Si piensas salir este martes 10 de diciembre tienes que saber que los autos con engomado rosa, placas con terminación 7 y 8, holograma 1 y 2, tendrán que quedarse estacionados o en el garage, debido al Hoy No Circula del 10 de diciembre de 2024.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Hoy No Circula miércoles 11 de diciembre 2024

Para este miércoles, además del Día de la Virgen de Guadalupe, el Hoy No Circula seguirá vigente y los automóviles que tengan engomado rojo, placas con terminación 3 y 4, al igual que holograma 1 y 2, no tendrán permitido circular, de acuerdo con lo establecido por la CAMe.

Hoy No Circula jueves 12 de diciembre 2024

Este jueves los autos que no tendrán permitido circular serán aquellos con;



Engomado rojo, placas con terminación 3 y 4



Holograma 1 y 2

Hoy No Circula viernes 13 de diciembre 2024

Al finalizar la semana no solo tienes que estar atento al alcoholímetro CDMX 24 horas , sino también al Hoy No Circula del 13 de diciembre que aplicará en autos con engomado azul, placas con terminación 9 y 0. Al igual que holograma 1 y 2.

Conoce cómo aplica el Hoy No Circula con un robot

En la CDMX existe un Chatbot que te permite conocer si tu auto aplica al Hoy No Circula y solo tienes que seguir unos sencillos pasos para conseguir la información que necesites.

Así aplicará el Hoy No Circula semanal en la Ciudad de México

