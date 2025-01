Hoy No Circula en nuevos municipios del Edomex; autos que deberán obedecer el programa

Aunque originalmente el programa del Hoy No Circula aplica únicamente en la Ciudad de México, en los próximos días se implementará en 16 municipios del Valle de Toluca. Los automovilistas deberán cumplir con estas medidas para evitar sanciones o el envío de sus vehículos al corralón.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu man

¿En qué municipios se implementará el Hoy No Circula en 2025?

Alhely Rubio Arronis, titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, informó que el programa será modificado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis ( CAMe ). Los municipios donde se aplicará son:



Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Rayón

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Las placas foráneas pueden deberán solicitar un solicitar un Pase Turístico, para poder circular por las calles de la CDMX.

¿Por qué se aplicará en el Valle de Toluca?

El objetivo es reducir los niveles de contaminación y unificar las medidas con aquellas implementadas en la Ciudad de México ( CDMX ) y otras zonas metropolitanas del Estado de México.

Además, esta medida busca reforzar la campaña de verificación vehicular, ya que muchos vehículos que no transitan por la CDMX no cumplen con este trámite. Además, muchos conductores ignoran las medidas de la CAMe.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir la verificación vehicular?

La multa por no realizar la verificación vehicular en tiempo y forma es de 2,171 pesos. Asimismo, los conductores podrían ser sancionados con el pago de la Multa de Verificación Extemporánea o enfrentar la detención del vehículo.

Las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente continúan evaluando la inclusión de más municipios del Valle de Toluca en este programa ambiental. Cabe señalar que el programa del Hoy No Circula sirve para prevenir y responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas y estos funcionan conforme los hologramas y placas de los vehículos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.