¡Evita multas! Así aplicará el Hoy No Circula este 10 de octubre en CDMX y Edomex

¡Que no te multen! El programa Hoy No Circula no perdona y pese al mal clima sigue su curso, por lo cual la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer la lista de automovilistas que no podrán transitar en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) este próximo jueves 10 de octubre.

Fue a través de sus redes sociales que la CAMe posteó el calendario correspondiente para esta semana, señalando que los conductores que se mencionarán a continuación, no podrán circular en un horario en específico.

Hoy No Circula 10 de octubre en CDMX y Edomex

De acuerdo con el calendario de la CAMe, el Hoy No Circula de este jueves 10 de octubre aplica para los conductores que cuenten con un automóvil con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, así como holograma de verificación 1 y 2.

Los conductores antes mencionados, no podrán circular en la CDMX y el Edomex en un horario que va de las 5:00 de la mañana, hasta las 10:00 de la noche con la finalidad de reducir los gases contaminantes en el Valle de México.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

En caso de que seas alguna de las personas que hace caso omiso al Hoy No Circula, es importante mencionar que la multa puede ser de los 2 mil 74 a los 3 mil 112 pesos, esto dependiendo el caso del infractor.

De igual forma es importante señalar que la policía de tránsito está facultada en remitir al corralón al vehículo infractor. Ya dentro de este lugar, los conductores podrán realizar el pago de la multa correspondiente.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Pese a lo antes mencionado, recuerda que el programa Hoy No Circula no aplica en todo el Estado de México, sino que solamente se activa en 18 municipios conurbados con la capital de la República Mexicana. Estos son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

