¿Cambió el programa? Autos que aplicarán al Hoy No Circula 9 de octubre de 2024

Si piensas salir en tu automóvil por alguna emergencia, quizás antes deberías verificar cómo aplicará el Hoy No Circula del 9 de octubre . Por fin la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), dio a conocer qué autos no tendrán permitido circular por las calles.

¿Qué autos aplican al Hoy No Circula del miércoles 9 de octubre?

Para este 9 de octubre el programa del Hoy No Circula se llevará a cabo de manera normal conforme lo establecido en la CAMe y se aplicará en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México. Toma en cuenta si tu auto se tocará quedar en casa conforme las normas.

Lista de autos que no podrán circular este miércoles 9 de octubre: Placas 3 y 4, Engomado rojo, Holograma 1 y 2.

Autos que sí circulan en el Hoy No Circula

Algunas exenciones al programa del Hoy No Circula son autos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos según las limitaciones establecidas en el programa de la CAMe.

Alternativas del Hoy No Circula

Si tu auto no le toca circular, lo mejor será usar algunas de las siguientes al alternativas de transporte que puedes usar en la CDMX y Edomex: Ciudad de México: Metrobús, Metro CDMX, Ecobici, Cablebús, Mexibús, RTP, Tren Ligero, Taxi o el nuevo Tren Insurgente.

¿Qué horario tiene el Hoy No Circula el 9 de octubre?

Si no conoces el horario del Hoy No Circula, tienes que saber que aplica de 5:00 a 22:00 horas y de lunes a viernes y los automóviles que incumplan estas reglas establecidas por la CAMe podrían ser sancionados. Por este motivo lo mejor es checar el color de tu engomado y los últimos dígitos de tus placas.

