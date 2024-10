Evita multas: Así aplica el Hoy No circula para el martes 8 de octubre en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) implementa medidas para reducir los altos niveles de contaminación en el Valle de México ; uno de ellos es el Hoy No Circula y aquí te contamos qué automóviles no circulan el martes 8 de octubre.

Con esta medida, las autoridades a nivel federal buscan mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y contaminante, esto con el fin de que las nuevas generaciones crezcan en un entorno más saludable.

Esta restricción aplica para los automóviles que circulan por la Ciudad de México y el Estado de México , es muy importante que estés atento a esta información con el fin de que evites multas y puedas circular libremente.

Estos autos no circular este martes 8 de octubre de 2024

Con base en lo que establece el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la restricción de circulación para el martes 8 de octubre es para los automóviles con engomado rosa y la terminación de las placas en 7 y 8.

El Hoy No Circula es una medida que afecta únicamente a los carros que tengan hologramas 1 y 2, esto en un horario de 05:00 a 22:00 horas (tiempo del centro del país).

Los lugares donde aplica el Hoy No Circula

Las 16 alcaldía de la Ciudad de México : Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.



: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztacalco, y Xochimilco. En el Estado de México (Edomex): Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿Cómo saber si mi automóvil no circula?

Si tienes dudas sobre si tu automóvil circula o tiene restricciones, te recomendamos que accedas al portal oficial de la Ciudad de México con el número de holograma, así como el último dígito de tu placa, tras esto conocerás si circulas o no.

Recuerda que si infringes las normas del Hoy No Circula, las sanciones económicas van de 20 a 30 días de multa, según la Unidad de Medida de Actualización (UMA) vigente.

