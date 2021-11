¿La Tierra tiene un ‘planeta gemelo’? Lo buscan en otro sistema solar

Una de las prioridades astrofísicas de hoy día es el financiamiento espacial para hallar un planeta gemelo a la Tierra aunque esto signifique encontrarlo fuera de nuestro Sistema Solar, pero ¿Existe un planeta como el nuestro?

La National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine confesó en Pathways to Discovery in Astronomy and Astrophysics for the 2020s que la inversión para hallar un planeta gemelo a la Tierra tiene dificultades, pero es el más ambicioso.

“Identificar y caracterizar planetas similares a la Tierra fuera de este Sistema Solar, con el objetivo final de obtener imágenes de mundos potencialmente habitables”, mencionan en la revista publicada este año .

Los científicos se basaron en la comunidad astronómica a través de cientos de documentos técnicos, reuniones de ayuntamiento y el asesoramiento de 13 subpaneles durante varios años para producir sus recomendaciones.

“Estamos en el umbral de nuevos esfuerzos y capacidades científicas que podrían transformar nuestra comprensión de cómo se forman las galaxias y cómo comenzó nuestro universo”, dijo Robert Kennicutt, profesor de la Universidad de Arizona.

El informe menciona la importancia de invertir en investigación y recomienda fortalecerlas en los fundamentos de la astronomía y la astrofísica, así como en su fuerza laboral, por lo que piden subvenciones anuales adicionales para 2028 de 16 millones 500 mil dólares.

Los científicos también explicaron que primero se debería invertir en un telescopio infrarrojo, óptico y ultravioleta más grande que el telescopio espacial Hubble, el cual tiene la capacidad de observar planetas 10 mil millones de veces más débiles que su estrella.

Sin embargo, esta primera misión costaría alrededor de 11 mil millones de dólares y solo sería capaz de ser financiada por la NASA, que opera con los recursos de Estados Unidos, para ser usada a finales de la década .

Planeta gemelo de la Tierra se encuentra fuera del Sistema Solar

A inicios de 2020, la NASA confirmó que encontró un planeta gemelo al nuestro gracias al satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS), el cual se encuentra a poco más de 100 años luz de la Tierra.

El exoplaneta llamado TOI 700 d se encuentra en una zona habitable a su estrella, por lo que la distancia permite las condiciones necesarias para la presencia de agua en su superficie y de albergar vida.

