Los estudios de Brian May, guitarrista de Queen, que lo han llevado a trabajar en la NASA

“Cuando me embarqué en mi carrera científica como físico en 1965, no imaginé que habría un intervalo musical de 40 años, causando un retraso en la culminación de mi doctorado en astrofísica que se completó en 2007. Pero mi pasión por el tema y mi deseo de acabar mi viaje académico no se perdieron por el camino, así que espero que esto los inspire en su propio viaje, pueden lograr lo que desean”, fueron las declaraciones de la estrella cuando fue nombrado doctor honoris causa en Ciencias por la Universidad de Hull, en su país natal el año pasado 2022.