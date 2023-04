Mifepristona: Esto sabemos de la píldora abortiva prohibida

Este viernes un juez federal detuvo la aprobación de la píldora abortiva mifepristona por parte de los organismos reguladores federales como parte de un recurso judicial de grupos antiabortistas

El fallo de 67 páginas del juez de distrito Matthew Kacsmaryk, de Texas, concede al Gobierno de Biden una semana para apelar la decisión, según los documentos judiciales.

Sin embargo fue apenas una hora después cuando un juez elegido por Barack Obama en el estado de Washington ordenó al gobierno mantener el suministro del fármaco en los 17 estados que lo solicitaron.

¿Es segura la píldora abortiva Mifepristona?

El fallo del juez Kacsmaryk fue una medida cautelar que básicamente prohibía las ventas de mifepristona mientras continúe el caso. El juez, que fue nombrado juez por el expresidente Donald Trump, no se pronunció sobre el fondo de la impugnación.

Algunos proveedores de abortos han dicho que si la mifepristona no está disponible, cambiarían a un régimen que utiliza sólo misoprostol para un aborto con medicamentos. Sin embargo, el régimen de sólo misoprostol no es tan eficaz, y aún no está claro hasta qué punto estaría disponible.

En lo que respecta al medicamento lo que está de detrás son grupos en contra el aborto pues según la FDA, se producen solo cinco muertes por millón de mujeres por mifepristona. En comparación, un estudio de 2001 en el Diario de la Asociación Médica Estadounidense encontró que había alrededor de 20 muertes por millón de usuarios de penicilina, debido a una reacción alérgica.

Estudios indican que el medicamento en cerca del 95% de los casos para terminar un embarazo y requiere seguimiento médico menos del 1% de las veces, pero los activistas antiaborto señalan que los “abortos químicos” son riesgosos e inefectivos.

La medida como la que la Corte Suprema eliminara el derecho al aborto en Estados Unidos en 2022 supone un nuevo revés para dicho derecho, por lo que ha sido criticada por diversos grupos.

El fallo en la Corte Suprema puso fin a las garantías constitucionales que durante casi 50 años amparaban a las mujeres en EUA para poder abortar. La decisión podría conducir a la prohibición del aborto en un gran número de estados, aunque algunos ya se han blindado.