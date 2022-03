La NASA identificó 5 mil planetas fuera del Sistema Solar

De esos 5 mil exoplanetas catalogados, un 4 % es similar al nuestro. Es decir, que podrían existir 200 planetas tierras solo en un pequeño porcentaje de los exoplanetas catalogados por la NASA.

¿Cómo son los 5 mil exoplanetas encontrados?

La primera vez que se identificó un exoplaneta, más allá de nuestro sistema solar, fue en 1992. Alexander Wolszczan, fue el autor principal del artículo que, hace 30 años, reveló los primeros planetas confirmados. Desde ese momento, los hallazgos no han parado de archivarse, y el horizonte está aún muy lejos de agotarse.

“No es solo un número”, dijo Jessie Christiansen, directora del Archivo de Exoplanetas y científica del Instituto de Ciencias de Exoplanetas de la NASA en Pasadena (California). “Cada uno de ellos es un nuevo mundo, un planeta completamente nuevo. Me emociono con cada uno porque no sabemos nada sobre ellos”.

“Los más de 5.000 planetas encontrados hasta ahora incluyen mundos pequeños y rocosos como la Tierra, gigantes gaseosos muchas veces más grandes que Júpiter y ‘Júpiter calientes’ en órbitas abrasadoramente cercanas alrededor de sus estrellas”, dijeron los funcionarios del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA en un comunicado.

Podría haber muchos más mundos similares a la Tierra

Estos 5 mil posibles mundos diferentes, han sido identificados gracias a los telescopios de observación como el Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS), lanzado en 2018.

Pero este número de planetas descubiertos, no solo aumentará en número, sino que también podrán catalogarse con mayor detalle, incluso podremos saber si tienen atmósferas, qué tipo de aire tienen y cómo es su química interna.

Nunca antes estuvimos más cerca de saber si hay vida en el más allá. Si consideramos que hay muchos más planetas en nuestra galaxia que aún no hemos encontrado, tantos como de 100 a 200 mil millones, es cuestión de tiempo hasta identificar vida extraterrestre.

“Es inevitable que encontremos algún tipo de vida en alguna parte” dice Alexander Wolszczan. Esta declaración es mucho más veraz, al considerar el potencial de telescopios como el James Webb.

Este telescopio lanzado recientemente podrá captar la luz de las atmósferas, para saber exactamente qué planetas de los descubiertos presentan condiciones para la vida, y esto es solo el comienzo.

Además del telescopio de la NASA, la misión ARIEL de la Agencia Espacial Europea (ESA), que se lanzará en 2029, podrá ver si las atmósferas de los planetas tienen nubes y neblinas. Por esta razón, aumenta la expectativa de encontrar muchos más, luego de los 5 mil mundos ya descubiertos.

