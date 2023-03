Lluvia de estrellas Normínidas: Cuándo verla y a qué hora en México

Lo mejor de la lluvia de estrellas Normínidas está por ocurrir, así que te recomendamos alistarte y preparar tu cámara para tomar increíbles fotografías, pues de no aprovechar, no verás este fenómeno astronómico, sino hasta el siguiente año, así que no dejes pasar esta oportunidad.

Recordemos que la lluvia de estrellas Normínidas comenzó el pasado 25 de febrero y terminará el próximo 28 de marzo, pero los amantes de la astronomía podrán apreciar de mejor manera este evento durante el 14 de marzo y 15 de marzo. Si quieres conocer la hora exacta aquí te la diremos.

Lluvia de estrellas Normínidas: ¿A qué hora será?

Aunque si bien la lluvia de estrellas tendrá lugar con mayor auge estos 2 días, este fenómeno natural se podrá apreciar durante el atardecer del 14 de marzo y la madrugada del 15 del mismo mes. Esto siempre y cuando haya condiciones ideales para que el ojo humano la capte. No se recomienda utilizar el telescopio, pues las estrellas pasan muy rápido, tanto que es imposible ajustar a tiempo este artefacto.

