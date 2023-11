Peces que vivieron hace 160 millones de años eran carnívoros ‘asesinos’

Un grupo de investigadores de China descubrieron dos especies de lampreas del Jurásico pertenecientes a la clase de los agnatos, que son considerados animales exóticos.

De acuerdo con los investigadores, las lampreas son un tipo de peces que pertenecen a la clase de los agnatos, uno de los tres grupos de estos organismos vertebrados que han vivido alrededor de 360 millones de años.

Descubren nueva especie de lampreas carnivoras

Las lampreas son peces que viven a una profundidad de 200 a 400 metros y cuando son larvas se alimentan de microorganismos, pero cuando crecen se vuelven parásitos que se adhieren a mamíferos u otra clase de peces.

Debido a que pertenecen al grupo de agnatos, no tienen mandíbula, incluso a simple vista parecen anguilas comunes pero las lampreas suben a los ríos a reproducirse y viven ahí hasta los 5 años.

Investigadores del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología encontraron dos lampreas en el yacimiento fósil Yaniliao Biota al noreste de China.

Los dos ejemplares se encontraban en rocas que datan de 158 a 163 millones de años y recibieron el nombre de Yanliaomyzon occisor (que significa “asesino”en latín) y Yanliaomyzon ingensdentes (que significa “dientes grandes").

Características de las lampreas

La lamprea occisor llamó la atención de los investigadores pues tiene una longitud de 64 centímetros lo que la convierte en la más grande hasta ahora.

Otra cosa que sorprendió a los científicos es que sus dientes estan muy bien conservados lo que ayudó a analizar su aparato alimentario, ciclo de vida y varios datos sobre su origen y existencia.

Las lampreas no tienen huesos duros en el cuerpo y sus dientes estan hechos de queratina. Su estructura dental de la lamprea Yaniliao es muy diferente a la lamprea común.

Los dientes de su disco suctor y los dientes que utiliza para cortar la carne también son muy similares, por lo que tanto las lampreas jurásicas como la de bolsa son lampreas carnívoras típicas.

Mientras que los hábitos alimentarios de las lampreas modernas son diversos; las especies chupadoras de sangre como la lamprea marina son las más conocidas. También hay especies que se alimentan de carroña o no se alimentan tras la metamorfósis.

¿Las lampreas son peligrosas?

Según los investigadores, las lampreas no son venenosas y no tienen mandíbulas por lo que no son un peligro para los humanos, Además hay muy pocas probabilidades de que un humano se encuentre con una lamprea.

En el caso de que esto courra lo más recomendable es no tocarlas o moverlas para evitar alterar su hábitat.

