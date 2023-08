Científicos reconstruyen un clásico del rock con IA ¿cómo lo hicieron?

Con ondas cerebrales e Inteligencia Artificial, científicos reconstruyeron un clásico del rock progresivo, la canción Another brick in the wall, part 1 del grupo británico Pink Floyd se escuchó en el quirófano de un hospital de Estados Unidos.

Esta canción acompañó a los médicos y a 29 pacientes con epilepsia mientras se preparaban para su cirugía cerebral, esto con la finalidad de que casi 3 mil electrodos colocados en 3 zonas del cerebro relacionadas con elementos de la música capturaran las ondas cerebrales estimuladas por la canción.

El objetivo era que los científicos reconstruyeran lo que el paciente escuchó.

¿Cómo se usó la Inteligencia Artificial?

Los doctores utilizaron Inteligencia Artificial entrenada para decodificar la actividad cerebral del paciente, luego codificar y reproducir la canción .

Los resultados fueron analizados a detalle durante más de 10 años que muestran los elementos musicales del habla, así como las sílabas que sólo los humanos poseemos y se le conoce como prosodia.

Ahora podrían traer “musicalidad” a los futuros implantes cerebrales para personas que hayan perdido el habla por alguna enfermedad. Claro que sus palabras no serían “robóticas”, sino que en ... en un futuro tendrán ritmo y emoción.

