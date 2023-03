¡Será muy pronto! Estos son los detalles del Eclipse lunar 2023

Los fenómenos del universo nunca dejan de sorprendernos, son, sin duda, parte de las maravillas que pueden observarse e investigarse y por supuesto un eclipse lunar no es la excepción; por eso, te contamos todo lo que debes saber sobre el próximo Eclipse lunar 2023, un evento que se prevé impresionante.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo será el eclipse lunar 2023?

El Eclipse lunar , que será penumbral, ocurrirá el próximo 5 de mayo de 2023 podrá ser completamente visible sobre Asia y Australia, también se verá elevándose sobre África y gran parte de Europa, por lo que las personas tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo astronómico que durará aproximadamente tres horas.

¿El eclipse lunar 2023 podrá verse en México?

Este gran espectáculo no podrá verse en México, sin embargo, para aquellos que no pueden viajar a donde sí podrá admirarse el eclipse lunar, habrá transmisiones en vivo y fotografías para que no se pierdan ni un solo detalle de este fenómeno que promete ser muy interesante, sobre todo para aquellos que son fanáticos de la ciencia y el universo.

Por esta razón, probablemente la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) tendrá disponible el seguimiento de este fenómeno a través de su canal de YouTube.

¿Qué es un eclipse lunar?

Un Eclipse lunar total es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra impide que la luz del sol llegue hasta la Luna , lo que significa que la Luna llena desaparece por completo, a medida que la sombra de la Tierra la cubre.

Cuando ocurre este evento, la Luna se sitúa dentro de la parte más oscura de la sombra de la Tierra, la cual es llamada umbra, explica la NASA. Cuando la Luna está en la umbra, adquiere un tono rojizo, razón por la que a veces se denominan a “Lunas de sangre”.

Además, durante un eclipse total de luna , el brillo de esta proviene de todos los amaneceres y puestas de sol que se producen en la Tierra ¡Sorprendente!

¿Qué es un eclipse lunar penumbral?

Por otra parte, el Eclipse penumbral se caracteriza porque la Luna no se oscurece completamente, además de que puede ser difícil de distinguir a simple vista. Esta clase de fenómenos son más sutiles que los eclipses lunares totales o parciales, sin embargo, no dejan de ser dignos de admirar y conocer.

adn40, siempre conmigo.