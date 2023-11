Cómo y de qué colores ven los perros, según la ciencia

Desde que los perros (canis familiaris) comenzaron a formar parte de la vida del ser humano, existe una ferviente duda sobre cómo es que estos animales ven el mundo o cuáles son los colores que pueden distinguir. Está claro que la visión es de los sentidos más importantes para estos canes, pero en definitiva no es igual a nuestra percepción visual.



Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

De acuerdo con los hallazgos más relevantes que la ciencia ha descubierto sobre la visión de los perros y con base en el artículo ‘What do dogs (Canis familiaris) see? A review of vision in dogs and implications for cognition research’ publicado en Psychonomic Bulletin & Review en 2018, existen algunos parámetros que marcan la diferencia para los perros a nivel visión.

Aunque se trata de un dato comúnmente conocido, los perros tienen una mayor sensibilidad a la luz que los humanos, lo que les permite ver mejor en condiciones de poca iluminación. Esto se debe a que los perros tienen más células fotorreceptoras llamadas bastones, que son responsables de captar la luz, y también a que tienen una capa reflectante detrás de la retina llamada tapetum lucidum, que hace que la luz se refleje y aumente la cantidad de fotones que llegan a los bastones.

Lee también: Esta es la historia de Orión, el perrito que despidió a su dueño asesinado en un ataúd

Estos peludos amigos también tienen una pupila más grande que la nuestra, lo que les permite recibir más luz. Sin embargo, esto también implica que los perros tengan una menor capacidad de ajustar el tamaño de su pupila en función de la intensidad luminosa, lo que puede provocar deslumbramiento o dificultad para enfocar objetos cercanos.

La visión de colores es la capacidad de distinguir diferentes longitudes de onda de la luz, que se perciben como diferentes tonalidades. Según se precisa en la investigación , los seres humanos tienen tres tipos de células fotorreceptoras de cono. La primera de onda larga (rojo), onda media (verde) y onda corta (azul). Los perros tienen una visión de colores limitada, ya que solo pueden distinguir dos tipos de conos: uno sensible al azul (corta) y otro sensible al amarillo (larga). Esto significa que los perros no pueden percibir el rojo, el verde, naranjasegún se sugiere.

Lee también: 13 cosas que los perros aman de los humanos

Esto no quiere decir que los perros sean daltónicos, sino que tienen una visión dicromática, como la mayoría de los mamíferos. Los humanos tenemos una visión tricromática, ya que tenemos tres tipos de conos, esta nos permite ver un espectro más amplio y variado de colores, pero también nos hace más susceptibles a ciertas ilusiones ópticas.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado