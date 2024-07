La hora exacta para ver en México el Cometa del Siglo

Prepárate para ver un fenómeno celestial extraordinario que podría dejar a todos maravillados. El cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS , un visitante cósmico que emerge cada 26 mil años y que es considerado como uno de los shows más esperados del siglo, iluminará los cielos mexicanos en octubre próximo. Su llegada promete ser un espectáculo deslumbrante que capturará la mirada de todos los que puedan contemplarlo.

Este cuerpo celeste, nombrado en honor a los observatorios que lo detectaron por primera vez, llamó la atención de astrónomos desde su avistamiento inicial en enero de 2023. Su acercamiento al Sol promete convertirlo en uno de los eventos más brillantes del siglo que será visible a simple vista sin necesidad de telescopios.

¿Cuándo aparecerá el Cometa del Siglo en el cielo de México?

El 27 de septiembre el cometa marcará su punto más cercano al Sol, un momento crucial que determinará su brillo futuro. Si sobrevive este encuentro solar, comenzará a acercarse a la Tierra a partir del 2 de octubre y está calculado que alcance su máximo esplendor el 12 de octubre. Durante dicho período, el fenómeno será visible durante las noches y ofrecerá una oportunidad única para presenciar su belleza en todo su brillo.

Aunque su tamaño exacto y otras características aún son objeto de estudio, se espera que el C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS se ilumine intensamente, comparable a las estrellas más brillantes del cielo. Los observadores en México y en todo el hemisferio norte tendrán la oportunidad de ser testigos de este espectáculo celestial, que, según los expertos, podría incluir una espectacular cola de polvo y hielo a medida que se acerque a la estrella central.

La mejor hora para ver al cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

Según el sitio especializado Star Walk , las mejores horas de avistamiento para este tipo de fenómenos celestiales es bien profundo en la madrugada, cuando las luces y el Sol no interfieren. Es decir, entre las 4 a.m. y las 6 a.m. se considera la franja ideal para verlo.

Además, la aplicación Sky Tonight ofrece una guía práctica para localizar al evento celestial: al abrir la plataforma y buscar el código “A10SVYR”, se revelará la posición actual del cometa en el cielo, lo que permite al observador dirigir su mirada hacia esta maravilla cósmica.

En este marco, es importante destacar el cometa puede ser distinguido por el potencial desarrollo de una cola espectacular, un agregado reservado para los astros más destacados. Ejemplos recientes de este fenómeno incluyen al Hale-Bopp en 1997 y al McNaught en 2007.

