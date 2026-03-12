Nanosatélite K’oto creado por estudiantes de la UNAM, orbitará la Tierra
El CubeSat K’OTO fue desarrollado y probado por personas científicas de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM, campus Juriquilla.
El jefe de la Unidad de Alta Tecnología de dicha entidad académica, Rafael Guadalupe Chávez Moreno dio a conoce que este nanosatélite podría ser lanzado en diciembre.
El nanosatélite fue creado para pruebas en Japón y una vez que apruebe la tercera fase del desarrollo podría ser lanzado. En su creación participaron estudiantes y profesores de la UNAM, con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro.