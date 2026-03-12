Nanosatélite K’oto creado por estudiantes de la UNAM, orbitará la Tierra

El jefe de la Unidad de Alta Tecnología de dicha entidad académica, Rafael Guadalupe Chávez Moreno dio a conoce que este nanosatélite podría ser lanzado en diciembre.

El nanosatélite fue creado para pruebas en Japón y una vez que apruebe la tercera fase del desarrollo podría ser lanzado. En su creación participaron estudiantes y profesores de la UNAM, con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro.