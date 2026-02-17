China presenta a robots haciendo rutina de Kung Fu
Los robots humanoides realizaron una exhibición de kung fu durante la CCTV Spring Festival Gala.
Para la celebración del Año Nuevo Chino este año hubo una exhibición de artes marciales protagonizada por robots humanoides dando un importante lugar a la tecnología durante un evento ligado a la tradición y expresiones culturales.
Los robot fueron desarrollados por Unitree Robotics, una empresa reconocida por sus avances en movilidad robótica y diseño de humanoides de alto rendimiento.