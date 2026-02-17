inklusion.png Sitio accesible
China presenta a robots haciendo rutina de Kung Fu

Los robots humanoides realizaron una exhibición de kung fu durante la CCTV Spring Festival Gala.

Ciencia

Por: Itandehui Cervantes

Para la celebración del Año Nuevo Chino este año hubo una exhibición de artes marciales protagonizada por robots humanoides dando un importante lugar a la tecnología durante un evento ligado a la tradición y expresiones culturales.

Los robot fueron desarrollados por Unitree Robotics, una empresa reconocida por sus avances en movilidad robótica y diseño de humanoides de alto rendimiento.

