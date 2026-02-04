inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Marcha de trabajadores del Metro y bloqueos paralizan calles de CDMX hoy

El Gxiba-1, satélite construido por estudiantes de la Upaep ya esta en órbita

El nanosatélite Gxiba-1, fue construido por estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) para monitorear actividad volcánica.

Videos,
Ciencia

Por:  Itandehui Cervantes

Gxiba-1 fue seleccionado por el programa KiboCUBE de la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la ONU (Unoosa) y la agencia espacial japonesa JAXA.

Fue diseñado por 30 estudiantes y 7 profesores de la Upaep y su misión principal es recopilar datos para monitorear la actividad del Popocatépetl, uno de los volcanes más activos del país.

Tags relacionados
Astronomía