México esta entre los 10 países que más basura electrónica genera
México ocupa el lugar número 10 a nivel mundial en generación de basura electrónica con mil 500 millones de kilos al año.
A nivel global se producen alrededor de 62 mil millones de kilogramos de residuos electrónicos equivalentes a 7.8 kilos por habitante cada año.
En México, más del 30% de estos deshechos se concentran en el Valle de México, Baja California, Jalisco y Nuevo León y aunque hay una normativa para regular su manejo su aplicación es limitada.