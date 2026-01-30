inklusion.png Sitio accesible
A partir de ahora, Grupo Salinas no le debe nada al gobierno; y siempre seguirá hablando con la verdad

México esta entre los 10 países que más basura electrónica genera

México ocupa el lugar número 10 a nivel mundial en generación de basura electrónica con mil 500 millones de kilos al año.

Ciencia

Por:  Itandehui Cervantes

A nivel global se producen alrededor de 62 mil millones de kilogramos de residuos electrónicos equivalentes a 7.8 kilos por habitante cada año.

En México, más del 30% de estos deshechos se concentran en el Valle de México, Baja California, Jalisco y Nuevo León y aunque hay una normativa para regular su manejo su aplicación es limitada.

