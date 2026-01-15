La mexicana Valeria Palacios será reconocida en Londres por proyecto Mantarraya
La Medalla Mundial de Educación para Estudiantes 2025 es otorgada por el World Education Medals.
Valeria Palacios, originaria de Veracruz viajará a Londres para recibir la Medalla Mundial de Educación para Estudiantes 2025.
La joven de 20 años trabaja junto con sus profesores y compañeros para un nuevo proyecto en la electromovilidad para sustituir la gasolina por bioetanol.
Valeria cursa Ingeniería Electrónica en el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y el quinto cuatrimestre de Ingeniería Mecatrónica en el Centro Universitario Latino Veracruz (Ceulver).