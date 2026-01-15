La mexicana Valeria Palacios será reconocida en Londres por proyecto Mantarraya

Valeria Palacios, originaria de Veracruz viajará a Londres para recibir la Medalla Mundial de Educación para Estudiantes 2025.

La joven de 20 años trabaja junto con sus profesores y compañeros para un nuevo proyecto en la electromovilidad para sustituir la gasolina por bioetanol.

Valeria cursa Ingeniería Electrónica en el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y el quinto cuatrimestre de Ingeniería Mecatrónica en el Centro Universitario Latino Veracruz (Ceulver).

