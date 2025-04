Páginas de la Dark Web que debes visitar y cómo acceder de forma segura

Google es uno de los buscadores más utilizados en todo el mundo y aunque puedes encontrar prácticamente cualquier tipo de información, no todos los sitios están disponibles y aquí te compartimos 7 páginas de la Dark Web . donde podrás navegar y acceder a libros, cómics y textos científicos.

Existen cuatro conceptos principales, la Clearnet, Deep web, Dark web y Darknet. La primera es el internet tal como lo conoces, es decir todas las páginas que se encuentran en Google, por ejemplo adn40 es un sitio de Clearnet.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué es la Dark Web?

El 90% del contenido de la red no es accesible a través de buscadores y a eso se le llama Deep Web y contiene información a la que no se puede acceder de forma pública.

La Deep Web son páginas a las que solo puedes acceder si pagas una cuota o mensualidad o cuando usas un buscador de viajes. Mientras que la Dark Web es el 0,1% de la Deep Web.

La Dark Web es el contenido que se puede encontrar en Darknets como TOR, Freenet, I2P o ZeroNet. En términos generales la Dark Web es una zona no indexable por los buscadores convencionales y las páginas no se pueden encontrar en Google y otros buscadores.

¿Cómo navegar en la Dark Web?

Aunque existen varios Darknets, el más común es TOR Browser y para acceder a las Dark Web es necesario seguir estos pasos:

Ingresa a la página Tor Browser y pulsa sobre el icono de tu sistema operativo para descargarlo.



y pulsa sobre el icono de tu sistema operativo para descargarlo. Elige la carpeta de destino e instálalo y ejecuta el navegador.



Pulsa el botón Connect y una vez que termine el proceso de conexión se abrirá el Tor Browser y podrás navegar por la Clearnet y la Dark Web con el buscador DuckDuckGo



y una vez que termine el proceso de conexión se abrirá el y podrás navegar por la Clearnet y la Dark Web con el buscador Después puedes buscar “The Hidden Wiki” y entrar al primer resultado donde encontrarás una gran cantidad de páginas en inglés ordenadas por temáticas.

Advierten sobre estafas a vendedores de Marketplace [VIDEO] La policía cibernética pide a los vendedores de plataformas tener cuidado con los estafadores.

Páginas de la Dark Web que debes visitar

Imperial Library

Es una de las bibliotecas digitales más grandes que existen y podrás acceder a un millón de libros y artículos que son difíciles de encontrar en la web convencional.

Elude

Es un sitio que te permite enviar y recibir correos electrónicos anónimos sin que tengas que proporcionar información personal para crear una cuenta y puedes compartir información sensible de manera segura.

DuckDuckGo

Este motor de búsqueda privado no rastrea tu historial de navegación y tampoco recopila otros datos.

Comic book library

Si te gustan los cómics en este sitio tendrás acceso a miles de cómics de diferentes géneros y editoriales, además podrás descargarlos.

Hidden Wiki

Esta es una versión de Wikipedia de la Dark Web y contiene información sobre temas como teorías de conspiración.

Sci-Hub

A través de este sitio puedes tener acceso gratuito a millones de artículos de investigación científica.

La CIA

Dentro de esta plataforma puedes acceder a información de contacto, ofertas de trabajo y recursos como el World Factbook.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.