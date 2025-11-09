inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Videoteca
Opinión
Video

Presupuesto 2026 y nuevas leyes: debates, riesgos y vacíos en el Congreso

En esta emisión, se analizan los temas clave que marcan la agenda legislativa: la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y el avance de la Ley General en materia de Extorsión.

Compartir:
Publicado por: Redacción adn Noticias

En esta emisión, se analizan los temas clave que marcan la agenda legislativa: la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y el avance de la Ley General en materia de Extorsión. Adriana Sarur conversa con el senador Agustín Dorantes sobre la iniciativa de reembolso para enfrentar el desabasto de medicamentos; Víctor Sánchez Baños dialoga con el diputado Héctor Saúl Téllez sobre las inquietudes del PAN ante el PEF 2026; y Alicia Salgado advierte las posibles controversias derivadas del reparto del gasto federalizado, especialmente por los vacíos en seguridad, desarrollo agrícola e infraestructura social. Un panorama completo de los retos que enfrenta el país desde el Congreso.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!