El papel de la mujer en la justicia: avances y desafíos en México

Esta semana en “Su voz, su tiempo”, Claudia Ivett conversa con Mónica Güicho González/ Ex Magistrada Federal. Nos habla sobre la historia de la participación de la mujer en la toma de decisiones en México. También sobre el papel de las mujeres en la impartición de justicia. “Nos ha tocado esta gran oportunidad, a lo largo de 200 años de la Corte contar con solo 15 ministras es muy poco, pero ya, llegamos al momento del aceleramiento y esto se convierte en una realidad alcanzable” afirma.

“Al principio no fue fácil, cuando yo asumo el cargo de magistrada federal hace aproximadamente 10 años me incorporo a un tribunal en el que el pleno es un aro grande grande integrado por 25 personas de las cuales 21 eran varones y solamente 3 mujeres entonces me parecía muy poco representativo de nuestra realidad” reflexiona. Finalmente habla sobre la importancia de la justicia con perspectiva. “El juzgar con perspectiva de género es una metodología que hemos impulsado mayoritariamente las mujeres que hemos formado parte de la impartición de justicia y que somos pocas”.

En la sección de Justicia con Perspectiva de Género, el especialista Eduardo Santillán nos explica el papel que juega la videovigilancia en la prevención de delitos contra las mujeres en la vía pública.